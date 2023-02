Milan femminile, rossonere a valanga: Como battuto 4-0 a domicilio

MilanNews.it

In attesa dei colleghi maschi questa sera contro l'Atalanta, il Milan Femminile ha vinto in scioltezza in casa del Como questo pomeriggio, mantenendo vive le sue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Le rossonere hanno vinto in riva al lago per 4-0 in virtù della doppietta di una scatenata Martina Piemonte, dall'autogol di Lipman e della rete di Vigilucci. Con questi tre punti il Milan si porta a 34 punti, al quarto posto, rimanendo attaccato al treno delle prime tre.