Milan Femminile, rossonere sotto di un gol a fine primo tempo contro la Fiorentina: per ora decide un gol su rigore dell'ex Boquete

Al termine del primo tempo, la Fiorentina femminile è in vantaggio 1-0 contro il Milan di Maurizio Ganz: per ora a decidere la sfida è un gol su rigore al 41' da parte di Boquete, ex giocatrice rossonera. Da segnalare l'infortunio alla spalla del portiere milanista Babb in occasione del fallo da rigore sulla stessa Boquete (al suo posto dentro Giuliani che per poco non para il penalty alla spagnola).