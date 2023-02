Milan Femminile, sabato alle 14.30 il match di campionato in casa della Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel prossimo wee-end si giocherà la 16^ giornata della Serie A Femminile. Il Milan di Maurizio Ganz, reduce dalla pesante sconfitta nel derby per 4-1 e attualmente al quinto posto in classifica, sarà impegnato sabato alle 14.30 sul camppo della Juventus che invece è in seconda posizione alle spalle della Roma capolista. Il match si giocherà allo Juventus Center.