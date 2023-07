Milan Femminile, Staskova: "Felice di essere qui. Spero di vincere trofei"

MilanNews.it

Andrea Staskova, nuova attaccante del Milan Femminile di Ganz arrivata dall'Atletico Madrid, si è presentata ai tifosi in un'intervista al canale telematico ufficiale rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di essere un giocatore del Milan e sono entusiasta di questa nuova avventura. Penso di essere cresciuta molto in questi tre anni in Italia - ha detto a Milan TV. Penso che anche aver giocato in Spagna mi abbia fatto crescere e migliorare. Credo di essere cresciuta sotto diversi punti di vista: sia come mentalità che come giocatrice...

mi sento più sicura in campo. Ho anche un tatuaggio che lo dice: 'Se hai un sogno inseguilo e non mollare mai'. È sempre stato il mio motto da quando ero bambina e lo è tuttora. Non vedo l'ora di incontrare le compagne e di mostrare ai tifosi tutto il nostro meglio. Speriamo di qualificarci in Champions League e spero di vincere qualche trofeo con il Milan".