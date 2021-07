Milan Femminile, triangolare con Samp e Servette: due pareggi per le rossonere

A Saint-Vincent la Prima Squadra Femminile ha disputato un triangolare insieme a Sampdoria, organizzatore dell'evento, e Servette, formazione svizzera. Le calciatrici rossonere, nell'occasione, hanno indossato per la prima volta l'Away Kit della stagione 2021-22, presentato proprio pochi giorni fa.

Il test amichevole è stata l'occasione per continuare a mettere minuti nelle gambe e portare avanti la preparazione in vista degli impegni ufficiali, che vedranno le rossonere esordire in Europa il prossimo 16 agosto, contro lo Zurigo per il primo turno preliminare della UEFA Women's Champions League, e successivamente in Campionato

Il triangolare, organizzato in due partite da due tempi di 20 minuti ciascuno, ha fatto emergere note positive. Due buoni pareggi contro Servette e Sampdoria, soprattutto alla luce del fatto che alla formazione rossonera mancavano alcune giocatrici. Nella prima sfida, contro le svizzere del Servette, le rossonere hanno spinto da subito in fase offensiva, rendendosi pericolose prima con Bergamaschi, lanciata in profondità da Thomas, e poi con la stessa Lindsey, che calcia di potenza ma troppo centralmente. Il Servette non si rende pericoloso e la formazione di Mister Ganz sfiora di nuovo il vantaggio con il diagonale ravvicinato di Giacinti. Nella ripresa ci prova anche Stapelfeld, di poco a lato: il risultato finale è di 0-0.

Contro la Sampdoria, invece, la squadra imposta una gara sempre alla ricerca della costruzione del gioco e della profondità, senza però trovare la rete. Spazio anche a Kirschstein, a Cortesi che per due volte è andata vicina al gol e a Dal Brun della Primavera.

I TABELLINI

MILAN - SERVETTE

MILAN (4-3-2-1): Giuliani; Rizza, Fusetti, Agard, Thrige; Miotto, Jane, Bergamaschi; Stapelfedt, Thomas; Giacinti. All.: Ganz.

MILAN - SAMPDORIA

MILAN (4-3-2-1): Korenčiová; Rizza, Fusetti, Agard, Thrige; Miotto, Jane, Bergamaschi; Longo, Thomas; Giacinti. All.: Ganz.