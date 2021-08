Milan Femminile, un giorno nel ritiro di Tarvisio: Grimshaw cicerone d'eccezione

Il Milan Femminile sta preparando la sua stagione, ricca di attese e di speranze, nel ritiro di Tarvisio. Christy Grimshaw, attaccante rossonera, ci ha portato a scoprire i segreti di una tipica giornata di ritiro nel video postato su Twitter dall'AC Milan:

We follow @christygrimshaw as she takes us through a typical day at the training camp in Tarvisio



Durante il ritiro di Tarvisio, Christy ci ha mostrato com'è una giornata di allenamento delle rossonere ❤️ #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/W29fTQ7grU