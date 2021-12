Milan Femminile, Valentina Giacinti entra nel Team Rosa di Eat Pink

Valentina Giacinti, attaccante della nazionale italiana, entra finalmente a far parte del Team Rosa di Eat Pink; un brand innovativo che promuove la carne rosa magra di suino come alimento dalle proprietà nutrizionali eccellenti se inserite all’interno di una dieta equilibrata e uno stile di vita sano.

Eat Pink ha deciso di sponsorizzare Valentina in quanto si identifica completamente nella sua figura: una ragazza grintosa, attenta al proprio benessere. Valentina rappresenta la combinazione tra un’alimentazione sana e una vita attiva, concetti alla base di Eat Pink e dei suoi prodotti.

Tutte le ricette Eat Pink sono veloci, pratiche da preparare e si addicono facilmente alla vita di una persona dinamica, impegnata che però non vuole rinunciare a gusto e salubrità. Dal filetto, alle costine fino al pulled pork, i prodotti Eat Pink sono già cotti e riattivabili in microonde in pochi minuti, permettendo a chiunque di portare in tavola un prodotto sfizioso ma equilibrato dal punto di vista nutrizionale.

La carne Eat Pink è infatti nominata “la carne rosa magra”, in quanto racchiude in sè le migliori caratteristiche delle carni rosse e bianche. I tagli selezionati sono nobili, motivo per cui il prodotto ha un basso contenuto di grassi e può essere inserito in un regime alimentare equilibrato.