MN - Ganz: "Giacinti? So cosa può provare in questo momento, deve lavorare e i gol arriveranno"

Nel post partita Maurizio Ganz ha risposto anche ad una domanda sul capitano della squadra, Valentina Giacinti, a secco anche oggi, ma lui non sembra preoccupato e risponde così alle domande su di lei:

"Ho parlato con lei. E' un buon periodo, le ho detto di lavorare per la squadra. I gol arriveranno, ora bisogna arrivare in alto. Farà dei gol pesanti, ne sono consapevole. Non ho nessun problema. Da attaccante l'ho detto. So che è un momento difficile per te, ma tu lavora e i gol arriveranno"