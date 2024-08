Prima squadra femminile Milan: lo staff tecnico di Suzanne Bakker

In attesa della partecipazione al prestigioso Trofeo Gamper a Barcellona in programma il 23 agosto le rossonere continuano la preparazione al PUMA House of Football sotto la conduzione tecnica della Coach Suzanne Bakker.

Questa la composizione dello staff tecnico:

BAKKER Suzanne, Allenatrice Responsabile

REIJNERS Roger, Allenatore in Seconda

CALLINI Matteo, Preparatore Atletico

MARTELLO Michele, Preparatore Portieri