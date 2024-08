Rinnovo in gravidanza, Giuliani sulla storica mossa del Milan: "Conquista incredibile"

Il portiere del Milan Women, Laura Giuliani, ha rilasciato una intervista a La Repubblica per parlare della storica iniziativa del Milan, che ieri ha annunciato alcune novità che possono fare scuola a livello ed italiano nel panorama calcistico femminile. Come nel caso del rinnovo automatico del contratto per le giocatrici che dovessero avere una gravidanza nell'ultimo anno di contratto con il club rossonero.

Giuliani, una rivoluzione per i diritti delle calciatrici?

"Far parte del Milan è sempre stato un orgoglio e un privilegio, si sentono l’interesse e la disponibilità del club. Dai contributi, che hanno iniziato a versare quando non eravamo ancora prof, all’essere parte attiva delle iniziative insieme ai calciatori maschi. Siamo tutti Milan".

Come si è arrivati alla svolta?

"Il club ci ha coinvolto nella discussione. Con l’area psicologica abbiamo preso parte a riunioni, questionari inseriti in un contesto più ampio. Sei una donna, non solo calciatrice: c’è una vita, un mondo che ruota intorno. Sono Laura, la giocatrice, la commentatrice. Una conquista incredibile non solo da atleta".

Prima affrontare la gravidanza poteva creare preoccupazioni.

"Si apriva qualcosa che non sapevi cosa fosse, l’incertezza. Quasi tutte hanno un piano B per il futuro, forse anche per il diverso trattamento economico. Non nascondo di aver avuto dubbi e ho discusso con mio marito del futuro e di famiglia».

Anche per la carriera?

"Sì, capire se e come stare dietro al bimbo. Non si viveva in modo sereno. Questa policy ci dà tranquillità: hai professionisti che ti seguono, per la gravidanza e il rientro".