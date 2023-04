Serie A Femminile, alle 14.30 in campo il Milan: ospite la Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sfida dal sapore speciale quella di oggi al “Puma House Football” si sfideranno Milan e Juventus per la Poule scudetto. Il campionato di Serie A Femminile ed in particolare la nuova Poule scudetto riserva delle emozioni particolari, abbiamo avuto modo di constatarlo nel corso di questa stagione. La Roma ieri si è laureata campione d’Italia, ma c’è lo slot per un posto nella prossima WCL. Fischio d’inizio alle 14:30 restate sintonizzati su MilanNews.it per seguire live il match tra le ragazze di Maurizio Ganz e quelle di Jole Montemurro.