Serie A Femminile, botta e risposta tra Milan e Juventus: è 3-3 al Vismara

Altra giornata fondamentale per la poule scudetto, con la Roma che festeggia la vittoria del campionato con quattro giornate in anticipo, grazie al risultato di 2-1 sulla Fiorentina e con il big match delle 14:30 tra Milan e Juventus. Le rossonere sono reduci dal successo contro l’Inter di Guarino, il 3-1 firmato Grimshaw, Piemonte e Vigilucci, mentre le bianconere arrivano allo scontro odierno dopo la sconfitta per 3-2 contro la Roma capolista.

La gara di oggi inizia subito con il piede sull’acceleratore per la squadra di Montemurro, che dopo pochi secondi dal fischio d’inizio riesce a sbloccare il risultato e a passare in vantaggio con la rete di Paulina Nystrom. Dall’altro lato, il Milan prova a riprendere in mano le redini della gara e a concedere qualche preoccupazione alla difesa bianconera, come al 13’ con la bellissima azione di Grimshaw, l’assist per Martina Piemonte e la conclusione dell’attaccante che finisce alta sulla traversa. Nei minuti successivi è la Juventus ad affacciarsi maggiormente nell’area rossonera e a creare le azioni potenzialmente più pericolose, come al 36’ con la conclusione di Caruso intercettata dalla difesa rossonera e al 39’ con il tiro di Cantore dalla distanza finito fuori al lato della porta. Al 44’, però, poco prima della fine della prima frazione di gioco, le bianconere riescono ad andare al raddoppio, grazie al tiro forte e preciso di Lenzini su assist di Caruso. Nella ripresa, il Milan scende in campo più cinico e aggressivo. E di fatto le rossonere, dopo aver sfiorato il gol al 50’ con il tiro di destro al volo di Piemonte, trovano un minuto dopo la rete dell’1-2, con l’azione della numero 18 che supera la difesa bianconera e riapre la gara. Ma le emozioni non finiscono qui, perché poco dopo, al 53’, il Milan continua a crederci e raggiunge il pari grazie alla rete di testa di Vigilucci su assist di Bergamaschi. Al 64’, però, la Juventus ritrova il vantaggio, con il tocco di Caruso per Nystrom, che mette a segno, così, la sua doppietta personale della gara. Ma anche in questa occasione le sorprese non finiscono qui, perché esattamente due minuti dopo è la volta del Milan, che risponde alla squadra di Montemurro con il colpo di testa di Dompig, la quale trova la sua prima rete rossonere e regala il 3-3 alle compagne di squadra.

Termina così con il risultato di 3-3 la sfida tra Milan e Juventus al Vismara, con le rossonere che salgono a quota 39 punti e confermano il terzo posto in classifica e con la squadra di Montemurro, che resta al secondo posto e guadagna matematicamente un posto in Champions League.