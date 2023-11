Serie A Femminile, è solo pari tra Milan e Sassuolo: 1-1 il risultato finale

La settima giornata di Serie A Femminile si apre con la vittoria di larga misura della Roma sul Napoli per 6-0, con le giallorosse che continuano a dominare il campionato e a consolidare il primo posto in classifica, a quota 21 punti e a più sei dalla Juventus al secondo posto. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina - rimediata allo scadere dei minuti di recupero - il Diavolo di Ganz trova il Sassuolo nella gara casalinga al Puma House of Football.

E di fatto bastano solo 2’ alle rossonere per sbloccare il risultato, con lo stop e la conclusione di capitan Bergamaschi che regala il vantaggio alle compagne di squadra. Pochi minuti dopo, però, la squadra di Piovani si propone in attacco e agguanta il pari al 6’, con il colpo di testa di Beccari che supera la difesa rossonera e finisce in rete. Nei minuti successivi i ritmi si abbassano notevolmente, con le occasioni che tardano ad arrivare da parte di entrambe le squadre. Al 20’, però, il Sassuolo va vicinissimo alla rete del raddoppio con l’ottima azione in attacco da parte delle neroverdi e con il tiro della numero 7 bloccato prontamente di fatto da Giuliani. Allo scadere della prima frazione di gioco, il Milan di Ganz prova a rendersi pericoloso, con il lancio di Grimshaw per Thrige Andersen, che si accentra e va al tiro, ma viene parato da Durand.

Nella ripresa, il match continua con gli stessi ritmi del primo tempo, caratterizzato in particolare da poche occasioni ed errori in fase di costruzione su entrambi i fronti. Al 63’, però, è prima il Milan a creare una buona occasione con il lancio di Bergamaschi per Staskova, che non riesce ad agganciare e a deviare in rete, e poi la squadra di Piovani, che al 65’ sfiora il vantaggio con la conclusione di potenza di Beccari che termina alta sulla traversa. Nel finale di gara, le rossonere provano a superare il Sassuolo in diverse occasioni: prima al 87’ con il cross in area teso per Vigilucci, che non riesce a deviare in modo decisivo di testa e poi al 93' con l'occasione per Staskova che non riesce a concretizzarsi.

Termina con un pari il match valido per la settima giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, con le rossonere che guadagnano un solo punto e faticano a trovare una reazione per superare il momento negativo che persiste già da un po'. Nella prossima giornata, la squadra di Ganz troverà la Sampdoria, attualmente a 6 punti in classifica e a soli due in meno delle rossonere.