Serie A Femminile, il Milan torna a vincere: 4-1 al Pomigliano

Torna alla vittoria il Milan femminile, che nell'anticipo di questa domenica di Serie A femminile batte per 4-1 il Pomigliano e allunga sulla zona rossa della classifica. Le rossonere, trascinate da Asllani che segna una doppietta, calano il poker contro le campane, tenute in vita dal del di Martinez, che non basta però per riaprire il match, chiuso nel recupero dal rigore di Grimshaw.

Serie A Femminile, il programma della 5ª giornata (tutte le gare visibili su DAZN)

Sabato 21 ottobre

Inter-Napoli Femminile 2-0

30' Simonetti (I), 46' Cambiaghi (I)

Sassuolo-Como Women 1-2

19' Skorvankova (C), 67' Zamanian (S), 91' aut. Orsi (C)

Domenica 22 Ottobre

Milan-Pomigliano 4-1

3′ 79’Asllani (M), 30′ Staskova (M), 68′ Martinez (P), 93' rig. Grimshaw (M)

Fiorentina-Juventus 15:00 (Rai Sport)

Sampdoria-Roma 17:00

CLASSIFICA: Roma 12, Juventus 12, Fiorentina 10, Inter 10*, Como 10*, Milan 7*, Sampdoria 3, Sassuolo 1*, Pomigliano 1*, Napoli 0*

*una gara in più