Serie A Femminile, il programma della 14^ giornata: domani Pomigliano-Milan alle 12.30

Sarà il Napoli fanalino di coda ad aprire la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. La squadra partenopea ospiterà in casa l’Inter, reduce dalla vittoria sulla Roma, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in stagione in campionato. Nel pomeriggio del sabato toccherà poi alla Roma vedersela in casa contro un Sampdoria in salute, e in lotta per entrare nella Poule Scudetto, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e approfittare dello scontro diretto fra le inseguitrici in programma lunedì.

Il posticipo infatti vedrà di fronte Juventus e Fiorentina, squadre divise da appena due punti e desiderose di dare filo da torcere alla Roma fino all’ultimo oltre che di blindare le rispettive posizioni per giocare in Champions League nella prossima stagione (quando l’Italia avrà tre posti anziché i due attuali).

Domenica invece il Milan andrà a Pomigliano per provare a risalire la china e tenere la scia di un quinto posto che poche settimane fa sembrava lontano. Sfida diretta per la quinta piazza sarà invece Como-Sassuolo con le due squadre separate da appena un punto.

SERIE A FEMMINILE, 14ª GIORNATA

Sabato 27 gennaio

Napoli-Inter 12:30

Roma-Sampdoria 14:30

Domenica 28 gennaio

Pomigliano-Milan 12:30

Como-Sassuolo 15:00

Lunedì 29 gennaio

Juventus-Fiorentina 18:00 (Diretta RaiSport)

CLASSIFICA

Roma 36

Juventus 33

Fiorentina 31

Inter 20

Como 15

Sampdoria 15

Sassuolo 14

Milan 13

Pomigliano 5

Napoli 3

Classifica marcatrici: Beerensteyn (Juventus) 7, Catena (Fiorentina) 7, Boquete (Fiorentina) 7, Viens (Roma) 6, Caruso (Juventus) 5, Girelli (Juventus) 5, Linari (Roma) 5, Cambiaghi (Inter) 5, Bonfantini (Inter) 4, Staskova (Milan) 4