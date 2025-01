Serie A Femminile, il programma della 16^ giornata: alle 15 Milan-Roma

Dopo la gara di ier tra Juventus e Inter che ha visto le bianconere di Massimiliano Canzi imporsi per 2-0, andranno oggi in scena altri tre match validi per la 16ª giornata della Serie A Femminile. Alle 12:30 spazio a Como-Sassuolo e Lazio-Fiorentina, mentre alle 15 sarà la volta di Milan-Roma. Domani, infine, si giocherà Napoli-Sampdoria.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A FEMMINILE, 16ª GIORNATA

Juventus-Inter 2-0

27' Cantore, 30' Girelli

Sabato 25 gennaio

Ore 12:30

Como Women-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Ore 15:00

Milan-Roma

Domenica 26 gennaio

Ore 12:30

Napoli Femminile-Sampdoria

Classifica

Juventus 41*

Inter 34*

Roma 31

Fiorentina 27

Como Women 22

Milan 19

Lazio 13

Sassuolo 13

Napoli Femminile 6

Sampdoria 5

* una partita in più