Serie A Femminile, il programma della 8^ giornata: domani Milan-Sassuolo

Archiviata la sosta per la pausa Nazionale, torna in campo la Serie A Femminile, che vedrà quest'oggi il via dell'8ª giornata della prima fase del campionato; turno che si concluderà con le gare domenicali.

Diamo uno sguardo al programma:

SERIE A FEMMINILE, 7ª giornata

Sabato, ore 20:30

Lazio-Como

Domenica, ore 12:30

Fiorentina-Inter

Napoli-Juventus

Domenica, ore 15:00

Sampdoria-Roma

Domenica, ore 18:00

Milan-Sassuolo.