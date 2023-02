Serie A Femminile, il punto dopo la 17^ giornata: Milan a -1 dal quarto posto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma continua la sua marcia inarrestabile e contro l’Inter conquista altre tre punti preziosi per tenere a bada le avversarie. La gara si era messa in discesa attorno alla mezzora con le reti di Glionna e Andressa a far pensare a un’altra giornata di gloria, ma le nerazzurre non si arrendevano e a inizio ripresa accorciavano con la solita Tabitha Chawinga. Greggi riportava a due le distanze, mentre Pandini le riaccorciava nuovamente, ma senza che si materializzasse il pari. Dietro la squadra di Spugna c’è sempre la Juventus che batte nettamente la Fiorentina in trasferta in una sfida diretta per la seconda piazza: apre Salvai chiude Girelli, al 100° gol in bianconero, con in mezzo la rete di una Beerensteyn sempre più decisiva. Ad approfittare dello scivolone viola è il Milan che di misura, e con la solita Martina Piemonte, piega un Pomigliano che dimostra di potersela giocare anche con le grandi.

La sconfitta delle campane permette al Sassuolo di agganciarle al sesto posto grazie al successo sul Como firmato dall’eterna Daniela Sabatino, tornata in neroverde a gennaio per guidare le emiliane verso la salvezza. Sale anche il Parma che getta nello sprofondo una Sampdoria che non sa più fare punti. Anche qui è una neo arrivata a prendersi la scena: quella Paloma Lazaro che con una doppietta apre e chiude la gara con in mezzo la rete di Farrelly. Inutile invece il rigore trasformato da Bonfantini per le blucerchiate che ora sono ultime in classifica.

Serie A Femminile, 17ª giornata

Fiorentina-Juventus 0-3

20' Salvai, 58' Beerensteyn, 83' Girelli

Roma-Inter 3-2

25' Glionna (R), 33' Andressa (R), 47' Chawinga (I), 70' Greggi (R), 72' Pandini (I)

Parma-Sampdoria 3-1

12' e 48' Lazaro (P), 35' Farrelly (P), 83' rig. Bonfantini (S)

Milan-Pomigliano 1-0

70' Piemonte

Sassuolo-Como 2-0

6' e 30' Sabatino

CLASSIFICA: Roma 45, Juventus 37, Fiorentina 34, Inter 32, Milan 31, Pomigliano 14, Sassuolo 14, Parma 13, Como 11, Sampdoria 10.

Classifica marcatrici: Chawinga (Inter) 14, Girelli (Juventus) 11, Giacinti (Roma) 9. Polli (Inter) 9, Andressa Alves (Roma) 9, Asllani (Milan) 8, Beerensteyn (Juventus) 8, Piemonte (Milan) 7, Kajan (Fiorentina) 7, Karchouni (Inter) 6, Martinovic (Parma) 6