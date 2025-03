Serie A Femminile, il punto su Poule Scudetto e Poule Salvezza

vedi letture

Se la corsa al titolo non si è aperta nonostante la Juventus riposasse, quella per gli altri due posti in Europa è invece più aperta che mai grazie ai risultati dell’ultima giornata: la Roma infatti cade contro il Milan per 3-1, mentre l’Inter scivola a Firenze sotto il colpo dell’ex Agnese Bonfantini: la classifica ora vede tre squadre in appena quattro punti – Inter 39, Roma 38 e Fiorentina 35 – con il Milan attardato di sette punti sul terzo posto e con una partita in più che non è ancora tagliata fuori anche se dovrà fare una vera e propria impresa oltre a sperare in qualche altro passo falso delle altre.

Nel prossimo turno c’è uno scontro diretto come quello fra Roma e Fiorentina che potrebbe essere, se non decisivo, molto indicativo sullo stato di salute delle contendenti alla prossima Champions League: le viola arrivano in grande salute dopo i successi di prestigio contro Juventus e Inter che hanno portato a quattro le gare consecutive senza sconfitte, mentre le giallorosse sono chiamate a una reazione dopo aver perso due delle ultime quattro gare.

In coda invece continua la sfida fra Napoli Femminile e Sampdoria staccate ora da solo un punto in classifica che se la vedranno con due squadre che hanno più poco da chiedere alla stagione come Como Women e Sassuolo. In questo caso probabilmente bisognerà attendere lo scontro diretto per capire chi la spunterà visto il distacco minimo e il cammino non certo esaltante tenuto nel corso della stagione (solo due vittorie le partenopee, solo una le doriane).

SERIE A FEMMINILE, 4ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Milan-Roma 3-1

4’ Viens (R), 28’ Ijeh (M), 62’ Dompig (M), 90’+5’ Arrigoni (M)

Fiorentina-Inter 1-0

48’ Bonfantini

Riposa: Juventus

Classifica - Juventus 49, Inter 39, Roma 38, Fiorentina 35, Milan 31*.

* una gara in più

POULE SALVEZZA

Sassuolo-Lazio 0-2

40’ Le Bihan, 45’ Goldoni

Como-Sampdoria 2-2

13’ Burbassi (S), 36’ Nischler (C), 56’ Re (S), 90’+3’ Bolden (C)

Riposa: Napoli

Classifica - Como 29, Lazio 29*, Sassuolo 22, Napoli 11, Sampdoria 10

* una gara in più