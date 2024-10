Serie A Femminile, la 6^ giornata: domani alle 12.30 Milan-Sampdoria

Tutta l’attenzione per la sesta giornata di Serie A Femminile sarà tutta puntata sullo scontro fra Juventus e Roma, le due dominatrici delle ultime stagioni, che si giocherà nella splendida cornice dell’Allianz Stadium dove sono previsto oltre 25mila spettatori con l’obiettivo di raggiungere il record fissato da un’altra gara nell’impianto torinese come quella fra bianconere e Fiorentina del 2019 quando furono 39.027 i tifosi sugli spalti. Due squadre che arrivano da una bella vittoria nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, ma che in campionato stanno avendo un cammino diverso: la squadra di Canzi infatti è l’unica a punteggio pieno e punta a staccare la rivale più pericolosa per il titolo, mentre le giallorosse di Spugna sono partite con il freno a mano tirato, ma hanno intenzione di fermare la corsa delle bianconere e accorciare in classifica.

Ad approfittare dello scontro potrebbero essere Fiorentina e Inter, rispettivamente seconde e terza, che scenderanno in campo al sabato: le viola andranno a far visita a un Sassuolo ultimo e ancora alla ricerca del primo successo stagionale, mentre le nerazzure se la vedranno con Como Women ambizioso che punta a entrare fra le prime cinque.

A chiudere la giornata ci saranno le sfide fra un Milan in risalita dopo la rivoluzione estiva e reduce da tre risultati positivi consecutivi e una Sampdoria che fatica a trovare continuità ed è ancora alla caccia della prima vittoria. Sfida salvezza invece fra Lazio e Napoli, due squadre che hanno ottenuto l’unica vittoria contro il Sassuolo, ma con le neopromosse biancocelesti capaci di fermare sul pari anche la Roma all’esordio.

SERIE A FEMMINILE, 6^ giornata

Sabato 12 ottobre

Sassuolo-Fiorentina Ore 15:00

Como Women-Inter Ore 18:00

Domenica 13 ottobre

Milan-Sampdoria Ore 12:30

Juventus-Roma Ore 15:30 (diretta Rai2)

Lazio-Napoli Femminile Ore 18:00

LA CLASSIFICA

Juventus 15

Fiorentina 12

Inter 11

Roma 9

Milan 7

Lazio 5

Como 4

Napoli 3

Sampdoria 2

Sassuolo 1