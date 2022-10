Serie A Femminile, Milan-Juventus 4-3: bella vittoria delle rossonere, doppietta di Asllani

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan Femminile reagisce alla brutta sconfitta di una settimana fa nel derby battendo oggi pomeriggio all’Albinoleffe Stadium di Zanica la Juventus per 4-3. Bella prestazione della squadra rossonera di Maurizio Ganz: per il Diavolo in gol Asllani (doppietta), Piemonte e Mesjasz, di Bonfantini e Girelli (doppietta), invece, le reti della formazione bianconera.