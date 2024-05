Serie A Femminile, oggi alle 15 Milan-Como. Le rossonere puntano alla 100^ vittoria della storia del club

La terzultima giornata di campionato si aprirà oggi alle 12.30 nel segno della Roma campione d’Italia, che nella sfida con l’Inter - unica squadra che l’ha battuta finora in campionato - avrà l’occasione di festeggiare il secondo titolo consecutivo insieme ai propri tifosi. Alla stessa ora a Genova si disputerà Sampdoria-Napoli, con la formazione azzurra che in caso di vittoria si porterebbe a +6 sull’ultimo posto occupato dal Pomigliano. Saranno queste le sfide che daranno il via all’ottavo turno della seconda fase del campionato, che si chiuderà lunedì alle 18 con il posticipo tra Fiorentina e Juventus.

Nella prima partita casalinga dopo la conquista dello Scudetto, la Roma scenderà in campo in un Tre Fontane sold out. I sostenitori giallorossi celebreranno lo straordinario cammino della squadra, che in questa stagione - considerando i 5 principali campionati europei - è seconda solo al Barcellona per numero di vittorie (24 le blaugrana, 21 le capitoline). Il giorno dopo sarà accolta dal calore del proprio pubblico anche la Fiorentina, che con il pareggio di mercoledì a Milano ha blindato il terzo posto e si è quindi qualificata, insieme a Roma e Juventus, alla prossima edizione della Champions League, alla quale non partecipava dalla stagione sportiva 2020/21. Le bianconere sono la formazione contro cui le Viola hanno perso più match (12 in 16 incontri) e cercheranno il tredicesimo successo per vendicare il ko nella semifinale della Coppa Italia Frecciarossa.

Definiti tutti i verdetti della poule scudetto, i riflettori in questa giornata saranno puntati soprattutto sulla gara in programma allo ‘Sciorba’ di Genova, fondamentale in ottica salvezza. Il Napoli andrà a caccia del secondo successo consecutivo contro le blucerchiate, che non vincono da quattro partite. L’obiettivo delle campane è quello di fare punti per mettere un’ipoteca sul penultimo posto - che dà diritto allo spareggio con la seconda classificata di Serie B - ed evitare di giocarsi tutto nello scontro diretto con il Pomigliano in programma all’ultima giornata. Il derby Milan-Como si disputerà domenica alle 15: le padrone di casa puntano la centesima vittoria della storia del club (considerando tutte le competizioni), le lariane la prima contro le rossonere.