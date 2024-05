Serie A Femminile, un solo punto per le rossonere: termina 1-1 la sfida tra Napoli e Milan

La nona giornata della seconda fase del campionato di Serie A eBay si è aperta con le due sfide fondamentali in chiave salvezza: se da un lato il Como si è imposto per 2-0 con Pomigliano, destinando le pantere alla retrocessione in B, dall’altro lato, il Milan di Corti porta a casa un solo punto dalla trasferta allo stadio Piccolo di Cercola contro il Napoli. Le rossonere sono reduci da una striscia di risultati positivi, nello specifico sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare giocate, tra cui la vittoria di misura per uno a zero contro il Como nella scorsa giornata.

Il Milan di Corti, con indosso una maglia di tutta eccezione in occasione della festa della mamma, prova fin da subito a essere pericoloso al 3’ di gara, con il tiro di Dompig deviato dalla difesa avversaria e bloccato infine da Bacic. Pochi minuti dopo, però, all’11’, il Diavolo riesce a sbloccare il risultato, complice anche la deviazione decisiva in autorete di Gallazzi sul tiro cross di sinistro di Valentina Cernoia. Nonostante la il vantaggio rossonero, la squadra di Corti continua a mantenere alti i ritmi, cercando di sfruttare in particolare il gioco sulle fasce per costruire della azioni potenzialmente pericolose, come al 14’ di gara, con l’azione prolungata del Milan, con Asllani che si accentra e prova la conclusione, bloccata prontamente dal portiere avversario. Al 29’ il Milan sfiora il raddoppio più volte in pochi secondi, prima con la sponda di Staskova per Dubcova che obbliga Bacic all’intervento decisivo, e poi con la conclusione di Piga, respinta anche questa volta dall’estremo difensore azzurro.

Nella ripresa, decisamente più blanda su entrambi i fronti, il Milan ha l’occasione di chiudere definitivamente il match al 60’, grazie al cross di Bergamaschi dalla fascia e alla conclusione di destro di Marinelli verso il primo palo, con la palla che termina di poco al lato della porta. All’84’ il Napoli accorcia le distanze e riapre il match, con il tiro di Chmielinski che spiazza Giuliani e termina in rete, segnando così un gol pesantissimo in chiave salvezza e costringendo il Pomigliano alla retrocessione diretta in B. Verso la fine del recupero, il Milan prova a rendersi pericoloso al 95’ con la conclusione di Soffia, che viene deviata ed esce di poco al lato della porta.