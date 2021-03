The Greatest Giacintishow: un poker che Vale la vittoria

Termina 1-4 il settimo Derby della Madonnina, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Per la squadra di Ganz questo è la sesta vittoria contro le nerazzurre. E che vittoria, aggiungerei! Se l’obiettivo principale era portare a casa i 3 punti e riscattarsi dalla prestazione opaca in Coppa Italia lo scorso 14 Marzo, il risultato va sicuramente ben oltre le aspettative. Derby in salita per le rossonere, in svantaggio al 11’ in seguito alla rete di Moller Hansen. Tuttavia, la reazione non tarda ad arrivare. Non solo il Milan riesce ad agguantare il pari dopo pochi minuti, ma ribalta completamente la gara grazie al poker di Valentina Giacinti. Una prestazione da incorniciare per le rossonere, in particolare se si pensa che si tratta del Derby. Una squadra lucida, dalle mille idee e che non permette all’Inter di poter impostare il gioco. Vanno premiate in particolare Natasha Dowie per la sua tenacia, Valentina Bergamaschi per la sua corsa e le tantissime energie spese in campo e Vero Boquete, per la sua sicurezza e tecnica sopraffina. Per la giocatrice spagnola questo è il primo derby milanese. Non si fa trovare mai impreparata, è attenta nel recupero palla e mostra tanta tecnica quando ha la palla tra i piedi. Oltre ai singoli è da sottolineare l'enorme crescita della squadra rossonera che ha lottato fin dall'inizio e ha dato spettacolo in campo. Plauso a parte per il capitano, Valentina Giacinti, reduce da una prestazione monumentale. Non solo è letale sotto porta, ma è decisiva anche in difesa e nell’impostazione del gioco. Grazie a questo poker, Giacinti arriva a quota 17 reti in Campionato, al pari di Cristiana Girelli e si posiziona al primo posto nella classifica marcatori della Serie A. Una vittoria che non solo porta il Milan a quota 45 punti in classifica, ma che permette alle rossonere di consolidare il secondo posto e di vivere con maggiore serenità la pausa.

Il Derby

Primo tempo iniziato col piede sull’acceleratore per le rossonere: tanto pressing e possesso palla nella metà campo dell’Inter. Nonostante la partenza sprint, le rossonere si ritrovano a dover gestire una partita in salita, in seguito alla rete di Moller Hansen al 11’. In momenti come questi è importante non perdere la concentrazione e in particolare la motivazione. Ed è proprio così che le rossonere reagiscono: tiro da fuori area di Jane che mette in difficoltà Marchitelli e colpo di testa del capitano. Con una traiettoria beffarda arriva il pareggio del Milan al 15’. Una rete che dà ancora più motivazione alla squadra di Ganz. Al 18’ altra super occasione per le rossonere: tiro/assist di Valentina Giacinti e rete di Natasha Dowie, annullata subito dopo per fuorigioco. Continua l’assedio Milan che vede concedersi un penalty dopo l’impatto tra Dowie e Marchitelli, uscita in ritardo al 31’. Esecuzione impeccabile da parte di Valentina Giacinti che va in rete e porta in vantaggio la squadra. Pochi minuti dopo, al 38’ assistiamo a un’azione travolgente della numero 10: corsa, recupero palla e assist perfetto per Valentina Giacinti che segna la sua tripletta personale nel Derby. Secondo tempo iniziato con tanta intensità e pressing da parte delle rossonere. La prima vera occasione della seconda frazione di gioco arriva con la conclusione di Dowie al 47’ su tiro di Jane: deve intervenire Marchitelli e deviare in corner. Partita ormai a senso unico con il Milan che è in pieno controllo della gara. La ciliegina sulla torta arriva al 64' con il poker finale del capitano Valentina Giacinti: tocco per Tucceri Cimini, passaggio per Hasegawa e scarico finale per l’attaccante che non sbaglia sotto porta. Risultato finale che parla chiaro: 1-4 per le rossonere. Sotto di un gol dopo 10 minuti, la squadra di Ganz riprende in mano la gara, si impone, la ribalta e dà spettacolo in un Derby completamente a tinte rossonere.