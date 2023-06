MilanNews.it

Le giovani Under 15 del Milan hanno staccato il pass per la finale scudetto, che si terrà oggi alle 18.30 contro l'Inter allo stadio "Goffredo Bianchelli" di Senigallia. In semifinale le rossonere hanno sconfitto il Napoli per 3-1 con doppietta di Stendardi e gol di Montaperto.