Un finale scoppiettante per la prima fase della A Femminile: Milan fra le prime 5

vedi letture

Non sono mancate le sorprese nell’ultima giornata della prima fase della Serie A Femminile con una vera e propria pioggia di reti fra Roma (otto), Milano (sei) e Napoli (ancora sei) e un solo 0-0 in quella che era la sfida di cartello fra Fiorentina e Roma. Un’ultima giornata che ha visto il Milan conquistare il quinto posto – e la conseguente Poule Scudetto – nonostante il tonfo interno, con punteggio tennistico, sotto i colpi di una Juventus che approfitta delle frenate delle rivali nella corsa al titolo e guadagna due punti: un 6-0 pesante per le ragazze di Bakker che però possono festeggiare per l’inatteso scivolone del Como Women in casa del (ex) fanalino di coda Napoli Femminile. Nonostante il vantaggio iniziale la squadra lariana infatti cade sotto i colpi delle azzurre che mettono la freccia e superano nuovamente la Sampdoria, sconfitta in casa dal Sassuolo di due veterane come Clelland e Sabatino.

Si mangia le mani anche l’Inter che sembra mettere in discesa la gara dopo meno di dieci minuti con Tomaselli e Csiszar e poi nuovamente dopo l’ora di gioco con Magull e Merlo. Ma la squadra di Piovani non fa i conti con una Martina Piemonte in stato di grazia che segna il suo primo poker in Serie A e per due volte agguanta le nerazzurre fissando il risultato finale sul 4-4.

Ora spazio prima all’andata delle semifinali di Coppa Italia – Sassuolo-Roma e Fiorentina-Juventus – e poi ai primi impegni del 2025 della Nazionale azzurra contro Galles e Danimarca in Women’s Nations League. Il tutto in attesa del sorteggio dei calendari della seconda fase che vedranno in alto la Juve cercare di respingere gli assalti di Inter e Roma, con Fiorentina e Milan che proveranno a insidiare il terzo posto delle giallorosse che vale l’Europa e in basso – salvo crolli delle altre – la sfida fra Sampdoria e Napoli Femminile per evitare l’unica retrocessione dell’anno.

18ª GIORNATA SERIE A FEMMINILE

Lazio-Inter 4-4

2' Tomaselli (I), 8' Csiszar (I), 62, 65', 84 e 90'+3’ Piemonte (L), 66' Magull (I), 69' Merlo (I)

Sampdoria-Sassuolo 0-2

26' Sabatino, 73' Clelland

Napoli Femminile-Como Women 4-2

44’ Kramzar (C), 50’ Sliskovic (N), 52’ Banusic (N), 77’ Kramzar (C), 80’ Jelcic (N), 83’ Moretti (N)

Milan-Juventus 0-6

26′, 31′ [rig.] e 39' Girelli, 28′ Boattin, 89′ Bergamaschi, 90+1′ Vangsgaard

Fiorentina-Roma 0-0

CLASSIFICA

Juventus 45

Inter 38

Roma 35

Fiorentina 28

Milan 25

Como Women 22

Lazio 20

Sassuolo 19

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8

POULE SCUDETTO Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Milan

POULE SALVEZZA Como Women, Lazio, Sassuolo, Sampdoria, Napoli Femminile.