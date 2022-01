VIDEO - Femminile, Verona-Milan 0-6: gli highlights del match

Nella giornata di ieri il Milan Femminile ha cominciato alla grande il girone di ritorno di Serie A, battendo l'Hellas Verona con un sonoro 6-0 che non lascia spazio ad interpretazioni. Rivedi tutti i gol delle rossonere con il video degli highlights, pubblicato dai canali ufficiali del Milan sui social.

Goals galore in #VeronaMilan: enjoy them all



Dominio e sei gol per le rossonere: rivivi tutti i momenti migliori #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/GVoAqBTh2Z