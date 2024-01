SONDAGGIO MN - Chi è l’MVP di questo girone d’andata del Milan? Vince Pulisic!

Il Milan ha chiuso il girone di andata di Serie A con 39 punti, uno in più rispetto ad un anno fa. Attraverso un sondaggio su Instagram, la redazione di Milannews.it ha chiesto ai suoi lettori di eleggere il loro MVP di questa prima parte di stagione: a vincere è stato Christian Pulisic con il 64% dei voti, seguito da Tomori (29%), Giroud (4%) e Leao (3%).

Nonostante sia in Italia solo da pochi mesi, i numeri dell'americano in questa prima parte di campionato sono molto importanti: sei gol segnati e cinque l'assist, l'ultimo dei quali nell'ultima partita di campionato contro l'Empoli per la prima rete in Serie A di Chaka Traoré.