SONDAGGIO MN - Confermereste Pioli per la prossima stagione? Entra e vota

Stefano Pioli sta guidando, con risultati alterni, il Milan in una difficoltosa risalita dopo l'inizio di stagione disastroso, ma il suo futuro in vista della prossima stagione è ancora incerto. La redazione di MilanNews.it chiede ai propri tifosi cosa si augurano: vorreste che Pioli venisse confermato, che resti solo in caso di clamorosa qualificazione in Champions o vorreste che venisse sostituito a priori al termine della stagione? Ditecelo cliccando QUI e votando nel nostro nuovo sondaggio!