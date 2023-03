SONDAGGIO MN - Quarti di Champions. Milan-Napoli: chi passa in semifinale?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'urna di Nyon ha incrociato i destini di Milan e Napoli in Champions League. Un derby tutto italiano che mette in palio la semifinale della massima competizione europea. La redazione di MilanNews.it vi chiede di esprimere il vostro pronostico con un sondaggio a risposta secca: chi raggiungerà le semifinali, Milan o Napoli?



