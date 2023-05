SONDAGGIO MN - Tra Champions e Serie A, che voto date alla stagione del Milan?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria in casa della Juventus per 1-0, grazie al gol capolavoro di Olivier Giroud, il Milan ha centrato la qulificazione alla prossima Champions League, concludendo di fatto una stagione lunghissima e molto particolare. Benissimo il percorso in Champions dove è arrivata una semifinale dopo 16 anni, prima della conclusione amara contro l'Inter; altalenante il rendimento in campionato dove i rossoneri sono rimasti tagliati fuori ben presto dalla corsa al titolo; male in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Considerate tutte le competizioni: che voto date alla stagione del Milan?

