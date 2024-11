SONDAGGIO MN - Verso Monza-Milan, Leao ancora fuori: per i lettori di Milannews.it è una scelta sbagliata

vedi letture

Stasera contro il Monza, Paulo Fonseca dovrebbe riproporre ancora dal primo minuto Noah Okafor sulla fascia sinistra dell'attacco rossonero. Dunque per Rafael Leao, dopo quelle contro Udinese e Napoli, si prospetta la terza panchina di fila in campionato. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio su Instagram per chiedere ai suoi lettori come giudicano questa decisione del tecnico portoghese.

Il 64% dei votanti è convinto che quella di Fonseca sia una scelta sbagliata e vorrebbero rivedere Leao in campo dal primo minuto. ll restante 36%, invece, è d'accordo con il tecnico portoghese di lasciar fuori ancora una volta il numero 10 milanista.