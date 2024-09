Di Marco arbitra Milan-Venezia: sarà il secondo incrocio con i rossoneri

L'AIA ha comunicato la lista delle squadre arbitrali designate per dirigere le gare e le partite del quarto turno del campionato di Serie A. Il Milan sabato a San Siro alle ore 20.45 ospiterà il Venezia neopromosso e andrà a caccia di una vittoria che non è ancora arrivata in questa stagione. Il direttore della sfida selezionato dal designatore Gianluca Rocchi è il giovane arbitro Davide Di Marco, classe 1991, della sezione di Ciampino.

Per il signor Di Marco si tratta della seconda deisgnazione con il Milan. L'unico precedente è molto recente e risale all'ultima giornata dello scorso campionato, quando i rossoneri - nell'ultima partita di Pioli, Giroud e Kjaer - pareggiarono per 3-3 contro la Salernitana già retrocessa da tempo. Anche con il Venezia c'è un singolo precedente, risalente al 1° aprile di quest'anno: in casa dei veneti la squadra arancioneroverde venne sconfitta dalla Reggiana per 3-2.

Di seguito la designazione completa per Milan-Venezia:

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

DI MARCO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI