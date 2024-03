Hellas Verona-Milan, designato l'arbitro della sfida del Bentegodi

L'AIA ha comunicato in questi minuti le designazioni arbitrali per il ventinovesimo turno del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato domenica pomeriggio alle 15, allo stadio Bentegodi di Verona, nella trasferta sempre ostica contro l'Hellas Verona. Il direttore di gara designato è Maurizio Mariani, esperto fischietto classe 1982 della sezione di Aprilia, già internazionale da diverse stagioni. Di seguito la designazione completa per la partita.

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 17 marzo.

H. VERONA – MILAN h. 15.00

MARIANI

PRETI – CECCONI

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI