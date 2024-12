La Penna arbitrerà il suo terzo Atalanta-Milan: i precedenti non sorridono al Diavolo

vedi letture

Sarà Federico La Penna l'arbitro della sfida tra Atalanta e Milan, valida per la 15^ giornata di Serie A. Per il fischietto di Roma sarà la terza volta che dirigerà una partita tra nerazzurri e rossoneri e purtroppo i precedenti non sorridono al Diavolo che ha perso entrambe le volte:

Serie A, 22 dicembre 2019: Atalanta-Milan 5-0

Serie A, 9 dicembre 2023: Atalanta-Milan 3-2

In generale, questo il bilancio del Milan con La Penna: 8 precedenti, 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: LA PENNA

Assistenti:GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it