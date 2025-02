Milan-Hellas Verona, arbitra Fourneu. Meraviglia ed Aureliano al VAR

vedi letture

Il Milan non ha tempo per fermarsi a riflettere: dopo la trasferta di Rotterdam sabato alle 20.45 ospiterà a San Siro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Per la gara valevole per il 25° turno del campionato di Serie A Enilive l'AIA ha desiganto come arbitro della sfida il direttore Francesco Fourneu della sezione di Roma. Come aiuto al Var invece saranno presenti Meraviglia ed Aureliano.

La designazione completa:

MILAN - HELLAS VERONA Sabato 15/02 h. 20.45

FOURNEAU

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO