Napoli-Milan: arbitra Sozza, al VAR Meraviglia e Di Paolo

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Napoli-Milan, sfida valida per la 30^ giornata di Serie A Enilive in programma domenica alle 20.45:

Arbitro: SOZZA

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: domenica 30 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: Diego Armando Maradona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it