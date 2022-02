Verso Milan-Udinese, l'arbitro Marchetti incrocia i rossoneri per la prima volta in carriera

Il Milan, contro l’Udinese, verrà arbitrato per la prima volta in carriera da Matteo Marchetti. Si tratta di un giovane direttore di gara di 32 anni, proveniente da Ostia Lido, vicino a Roma. Il fischietto in questione ha affrontato sinora soltanto sette partite di Serie A da arbitro. Lo stesso Marchetti ha diretto in un paio di circostanze la formazione Primavera nella stagione 2018/2019 prima di essere promosso nella CAN A.