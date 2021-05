Verso Torino-Milan, i precedenti dei rossoneri con l'arbitro Guida

Sarà Marco Guida l'arbitro designato per Torino-Milan, march valido per la trantaseiesima giornata di campionato. Sono ben 30 i precedenti tra i rossoneri e l'arbitro di Torre Annunziata: 13 i successi, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagion Guida ha arbitrato il Milan in tre occasioni: nelle due vittorie contro Fiorentina e Roma e nel pareggio contro l'Hellas Verona.