Allegri: "Domani la Juve disputerà una grande gara, è poco ma è sicuro..."

Quello di domani sarà un test di personalità? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, valida per la nona giornata di Serie A, ha risposto così: "Tanto se riusciamo a fare risultato abbiamo superato il test, altrimenti anche in caso di buona prestazione ma con risultato negativo il test non sarà superato. Noi dobbiamo pensare a disputare una grande gara, questo è poco ma sicuro".

Ma questa squadra le dà garanzie di poter disputare una grande partita?

"Domani sicuramente la squadra disputerà una grande gara, questo è poco ma sicuro. Poi conosciamo le difficoltà della partita, giochiamo contro il Milan che è campione d'Italia con giocatori importanti e con grande tecnica. Sarà sicuramente una gara bella da giocare".