Atalanta, Gasperini: "Solo Gosens out contro il Milan. Gli altri ci saranno"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso dopo la vittoria in Champions League con lo Young Boys è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "La squadra ha fatto tutto per vincere, non era semplice. Sembrava che questo gol non arrivasse mai, invece alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo vinto davanti ai nostri tifosi. Gli infortunati recuperano per il Milan? Gosens no, gli altri sì". Dentro, dunque, sia Palomino che Muriel.