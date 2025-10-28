Atalanta, Juric su Carnesecchi: "Tutto chiarito, sono soddisfatto di ciò che sta facendo"

MilanNews.it
Oggi alle 12:40L'Avversario
di Federico Calabrese

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa per presentare la sfida di questa sera contro il Milan ha parlato anche della situazione relativa a Marco Carnesecchi, dopo le polemiche nel post partita contro la Cremonese.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Se è tutto chiarito con Carnesecchi? Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora conta ripartire e fare bene". 