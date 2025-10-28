Atalanta, Juric su Carnesecchi: "Tutto chiarito, sono soddisfatto di ciò che sta facendo"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa per presentare la sfida di questa sera contro il Milan ha parlato anche della situazione relativa a Marco Carnesecchi, dopo le polemiche nel post partita contro la Cremonese.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Se è tutto chiarito con Carnesecchi? Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora conta ripartire e fare bene".