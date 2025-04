Atalanta mattatrice in trasferta: solo due sconfitte lontane dal Gewiss Stadium

vedi letture

Domenica sera a San Siro il Milan ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che in questa stagione sta paradossalmente trovando maggiore continuità lontana dal Gewiss Stadium piuttosto che in casa.

Basti infatti pensare che nelle 15 trasferte di questo campionato, la Dea solo in due occasioni ha perso, alla terza giornata di campionato contro l'Inter (4-0) e in occasione della trentesima contro la Fiorentina (1-0). Per il resto la formazione bergamasca ha collezionato 3 pareggi ed addirittura 10 vittorie, per un totale di 33 punti conquistati sui 45 disponibili. Un rullino di marcia niente male al quale l'Atalanta vorrà sicuramente dare continuità anche in questo finale di stagione.