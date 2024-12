Atalanta, oggi allenamento a porte chiuse alla vigilia della sfida col Milan

Oggi, giovedì 5 dicembre, il programma dell'Atalanta prevede che la squadra bergamasca si alleni nel pomeriggio, a Zingonia e a porte chiuse. Nella giornata di ieri la squadra di Gasperini ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana.

Ieri la Dea è tornata ad allenarsi senza Juan Cuadrado, che si è sottoposto a terapie per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Lavoro individuale per Davide Zappacosta, terapie anche per Gianluca Scamacca.