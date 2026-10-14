Atalanta, a sorpresa si ferma Kessie: le condizioni dell'ivoriano

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Problema fisico per Kessie: da capire se ci sarà domenica col Milan

Nel weekend il Milan affronta l'Atalanta di Sarri, che domani sarà impegnata in Conference League. La Dea, nel report di allenamento odierno, ha comunicato un problema al polpaccio per Frank Kessie.

"A poche ore dall’esordio in Conference League, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento pomeridiano. Per la squadra la seduta odierna ha previsto un’attivazione iniziale caratterizzata da un torello, delle esercitazioni dedicate alla tecnica e una partitella finale su campo ridotto.

Gli esami strumentali effettuati a Giorgio Scalvini, hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Kessie non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro. Anche le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Terapie per Kossounou, Sulemana ha lavorato in palestra, Pompei ha svolto lavoro in campo, mentre per Hien sia lavoro in campo che in palestra".