Attento Milan, il Como si esalta con le big: ben 17 su 29 punti in A li ha conquistati contro avversarie attualmente nella parte alta della classifica

Il Milan ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato e solo tre volte nella sua storia ha incassato più di un gol in cinque incontri di fila in una singola stagione di Serie A: due volte negli anni ’40 e la più recente nell’aprile 1974.

Il Como ha conquistato ben 17 dei suoi 29 punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nella parte alta della classifica: solo Napoli (30), Atalanta (22), Inter (20) e Juventus (19) hanno ottenuto più punti contro queste squadre nel torneo in corso.

Da un lato, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (148); dall’altra parte, solo il Bologna (79) ha subito meno conclusioni dalla distanza rispetto al Como (95). Lo riferisce il sito della Lega Serie A in vista della sfida di questa sera a San Siro tra le due squadre.