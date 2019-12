Bologna, De Leo: "Col Milan vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi"

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Milan: "Abbiamo voglia di dare continuità al risultato di Napoli. Sappiamo bene dell'importanza dell'occasione che possiamo avere. In settimana ci è mancata la giusta prestazione in Coppa Italia e abbiamo voglia di riscattare quello che non abbiamo fatto ad Udine e dare una gioia in casa ai nostri tifosi. MIhajlovic? Se non ci sono problemi dell'ultimo minuto sì, ci sarà".