Bologna, Di Vaio nel mirino: faccia a faccia con i tifosi a Casteldebole

Nuova giornata di confronti ieri a Casteldebole per chiarire due tra i temi più scottanti degli ultimi giorni in casa Bologna: il botta e risposta tra Marco Di Vaio e il tifoso in tribuna ad Empoli ma anche il messaggio pubblicato su Instagram dal tecnico Filippo Inzaghi. Il Centro Bologna Clubs aveva infatti richiesto un nuovo incontro per poter accompagnare il sostenitore che aveva ricevuto una risposta scortese dall’ex attaccante. Praticamente in contemporanea ieri si è inoltre presentata a Casteldebole anche una delegazione dei Forever Ultras che ha chiesto ed ottenuto un incontro separato sia con Di Vaio sia con Inzaghi. Nel primo pomeriggio intanto la squadra aveva ricominciato gli allenamenti dopo il giorno libero e per la prima volta in stagione il tecnico rossoblù aveva avuto a disposizione l’intera rosa per iniziare a preparare la sfida contro il Milan. Lo riporta il Corriere di Bologna.