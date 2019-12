Bologna, gli assenti nel match contro il Milan di domenica sera

La prossima sfida di campionato che attenderà il Milan sarà quella contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, una squadra ostica e compatta. I felsinei, sin qui, hanno messo sempre in diffficoltà le grandi squadre mostrando un grande gioco si in fase difensiva che in fase offensiva. Nella sfida contro i rossoneri, tuttavia, l'allenatore serbo dovrà fare i conti con alcune assenze importanti che potrebbero minare alcune sue certezze. Nel reparto difensivo oltre al lungo degente Djiks mancherà l'esterno Krejci mentre a centrocampo non saranno della sfida Dzemaili e Soriano ai box entrambi per problemi fisici oltre che a Medel, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro il Napoli.