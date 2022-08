Bologna, Lucumi: "Mi ispiro a Yepes. Sarò a disposizione per il Milan"

MilanNews.it

John Lucumi, neo difensore del Bologna, si è così espresso nella conferenza stampa di presentazione in vista della sfida di sabato contro il Milan: "Si sarò a disposizione. Devo conoscere ancora bene i miei compagni, e la squadra, appena avrò conosciuto tutto completamente saprò dove crescere al meglio".

In campo ti trovi meglio nella linea a tre a sinistra o centrale, a quattro sai giocare anche come terzino? A chi ti ispiri?

"Posso giocare sia a tre che a quattro, l'importante è che sia a sinistra dove utilizzo il piede forte. Posso cambiare anche modulo a partita in corso. Mi ispiro a Ivan Ramiro Cordoba e a Mariano Yepes".



Cosa ne pensi dell'ultima gara del Bologna a cui hai assistito? Hai parlato con Mihajlovic?

"Ho parlato con Sinisa di campo, sto imparando i movimenti tattici per adattarmi al meglio alla squadra. Ho visto una buona squadra contro il Verona, ordinata, poi la gara si è equilibrata. Hanno provato a vincere fino all'ultimo, ma ho visto una squadra che ha provato a giocare con il pallone, cercando di segnare".